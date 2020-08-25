ADÜ Güzel Sanatlar Özel Yetenek Sınavı gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları, Atatürk Kongre Merkezi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar ek binasında gerçekleşti.



Müzik Eğitimi ve Resimİş Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvurularını yaparak gerçekleştirdikleri sınavlar, pandemi unsurları göz önüne alınarak hijyen ve mesafe kuralları ile gerçekleşti. Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cumali Öksüz, sınav ortamını pandemi koşullarına uygun olarak düzenlemek konusunda azami çaba gösterdiklerini söyleyerek kaliteli bir üniversitede nitelikli bir eğitim almak için sınava giren öğrencilere başarı dileklerini iletti.



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