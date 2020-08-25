Çin işkencesi değil 'damat' işkencesi Arkadaşları, Aydınlı damadın kafasında sayısız yumurta kırdılar

Aydın’da dünya evine giren Gizem ve Deniz Bir çifti düğün sonrası arkadaşlarının ‘damat işkencesi’ne maruz kaldı. Gecenin geç saatlerine kadar süren işkencede damat adeta düğün yaptığına pişman oldu.

Aydın’da gelenek haline gelen damat işkencesinin bu seferki kurbanı Aydınlı Deniz Bir oldu. Aydın’ın Efeler ilçesinde bir markette müdür olarak çalışan Deniz Bir hayatını Gizem Aktaş ile birleştirdi. Genç çift akrabaları ve dostlarının katıldığı düğün sonrası evlerine gitmek istedi. Ancak arkadaşları buna izin vermeyerek gelin ve damadı sanayi sitesindeki bir arkadaşlarının iş yerine götürdü. Burada damada yapmadıklarını bırakmayan genç çiftin arkadaşları çifte unutulmaz bir gece yaşattı.

İlk olarak su dolu bir kovanın içerisine konulan soğan ve patatesi ağzı ile çıkartmaya çalışan damat, daha sonra içi un dolu bardağın içerisindeki pinpon topunu üfleyerek bulmaya çalıştı. Damattan yoğurt ve acı biber dolu kasenin içerisinden ağzı ile bozuk parayı çıkartmasını isteyen arkadaşları bu sırada Bir’in kafasında sayısız yumurta kırdı. Daha sonra terliklerine sıvı yağ dökülen damat kafası ile yolda metrelerce karpuz yuvarlamaya çalıştı. Beline elektrik kablosu ile demir ağırlık bağlanan Bir, ağırlık ile patatese vurup istenilen yere götürdü. Patatesin varış noktasındaki cam şişeyi de ağırlık ile kırması istenilen genç damadın çaresiz ve zor anları izleyenleri kahkahaya boğdu.



Arkadaşları da nasibini aldı

Gelinin gözü önünde araba itme, şınav çekme ve ördek yürüyüşü yapmak gibi türlü türlü işkencelere maruz kalan damat Bir, arkadaşlarının tüm isteklerini tek tek yerine getirdi. “Bana yapılan hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmam” diyerek arkadaşlarının yaptıkları türlü eziyetlere onları da dahil etti. Kimi zaman unu, kimi zaman kapuz parçalarını kimi zaman ise eline geçirdiği yumurtaları arkadaşlarına fırlatan genç damat hem eğlendi hem de eğlendirdi.



İşkence geline ikram edilen köfte ile son buldu

Gecenin geç saatlerine kadar süren damat işkencesinde genç damat son olarak mangal yaktı. Arkadaşlarının desteği ile zor da olsa mangalı yakmayı başaran Bir, daha önceden hazırlatılan köfteleri tek tek pişirerek arkadaşlarına ikram etti. Köfteyi son olarak geline kendi elleri ile yediren damat Bir, gelinin köfteyi beğenmesinden sonra arkadaşlarına yüksek sesle “gelin beğendi” diye bağırarak işkenceyi sonlandırdı.



“Kendim ettim kendim buldum”

Uzun süren işkencenin bitmesi ile rahat bir nefes alan Deniz Bir, “Daha önce evlenen arkadaşlarıma ben de bu tür şakalar yapmıştım. Doğal olarak onlar da bana böyle unutulmaz bir gece yaşattılar. Kendim ettim, kendim buldum ve bunu hak ettim. Aydın’da bu gelenek haline geldi artık. Arkadaşlarım zamanında benim her dediğimi yapmışlardı. Ben de onların isteklerini yerine getirdim. Gülüp eğlenerek bu geceyi de bitirdik. Bu günler bir kere yaşanıyor. Varsın bir gece de böyle olsun” dedi.

İşkenceci arkadaşları tarafından tek tek tebrik edilen genç çift, gecenin sonunda dostlarına teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu.

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