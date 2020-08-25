Bozdoğan’da denetimler had safhaya çıktı Salı Pazarı’nda drone ile ateş ölçümü yapıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kovid19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle denetimler arttırılırken, Salı Pazarı’nda drone ile ateş ölçümü yapıldı.
Bozdoğan ilçe merkezinde ve Mahallelerinde Kovid19 vakalarının görülmesinin ardından denetimler sıklaştırıldı. İlçe merkezinde kurulan Salı pazarı, halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, havadan drone çekimleri ile cadde ve pazar yeri denetlendi. Vatandaşlara, sosyal mesafe uyarısında bulunulup, maske denetimleri yapıldı. Termal kamera ile ateş ölçümleri gerçekleştirildi. Salı pazarının kurulması sebebiyle uzak mahallelerden gelen araç ve şahıslar, İlçe Emniyet Amirliği ve Belediye Zabıta görevlilerince, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda bilgilendirildi. Kovid19 vakalarında yaşanan artışın önlenmesi amacıyla Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.