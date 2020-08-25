Nazilli Belediyespor'dan 10 numara transferi

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü Nazilli Belediyespor, Muğlaspor'dan 10 numara pozisyonunda görev yapan Mehmet Akif Şerifoğlu'nu renklerine bağladı. Teknik direktör Hasan Şermet'in Muğla temsilcisinden öğrencisi olan 24 yaşındaki futbolcu, Başkan Soner Yelkovan'ın katıldığı törenle 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor'da profesyonel olan Mehmet Akif, kariyerinde daha önce İskenderun 1967, Karaağaç, Kırıkhanspor, Niğde Anadolu formalarını da giydi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-08-25 17:02:00



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