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Söke'de yine yangın; 5 dönüm arazi kül oldu

İHA

Söke'de yine yangın; 5 dönüm arazi kül oldu

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güzeltepe Köyü Tekke mevkiinde çıkan orman yangınında 5 dönümlük arazi alevlere teslim oldu.
Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 5 dönümlük alan yandı. Güzeltepe Mahalle sakinlerinin de yardıma koştuğu yangın üzüntüye neden oldu. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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