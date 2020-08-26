Kuşadası Belediyesi’nin maske seferberliği uzak mahallelerde sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nin maske seferberliği uzak mahallelerde sürüyor

İHA

Salgın sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve korona virüs ile mücadelede Türkiye'nin en başarılı 4'üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı. Ücretsiz maske dağıtımına önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edilecek.

Kuşadası Belediyesi’nin maske seferberliği uzak mahallelerde sürüyor

Salgın sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve korona virüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı. Ücretsiz maske dağıtımına önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edilecek.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri (TİM), salgın hastalıkla mücadelede kente gelen yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği noktalarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yaparken, Güvercin Masa ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi’nde vatandaşlar ile esnafa ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı. Müdürlük yetkilileri S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri’nde, gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde devam edileceğini belirtti.
Kuşadalı vatandaşların sağlığını korumak için her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Halkın sağlığını korumak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin ve Kuşadası’na gelen konuklarımızın sağlığını tehlikeye sokacak dikkatsizliklere müsaade etmemiz mümkün değil. Bugün Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibimiz tarafından Kirazlı Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıtıldı. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan, aldığı karar ile yerel kalkınmanın önünü açmıştır”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan, aldığı karar ile ...
Kuşadası Kaymakamlığı’ndan şok korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası Kaymakamlığı’ndan şok korona virüs denetimi
Başkan Atabay, “Kentimizin yaşam kalitesini arttıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Kentimizin yaşam kalitesini ...
Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik numaraları kaydedilecek
YEREL HABERLER Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik ...
Balat Mahallesi’nde halk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balat Mahallesi’nde halk toplantısı yapıldı
Akbük’te dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akbük’te dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Efeler Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı mesajı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı ...
Söke'de yine yangın; 5 dönüm arazi kül oldu
YEREL HABERLER Söke'de yine yangın; 5 dönüm arazi kül oldu
Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayadı
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayadı
Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası ...
Kuşadası'nda 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' kutlandı
Başkan İnal, "Daha yeni başlıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan İnal, "Daha yeni başlıyoruz"
Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştü
YEREL HABERLER Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale ...
Murat İnan yeniden MHP Kuşadası ilçe başkanı seçildi
YEREL HABERLER Murat İnan yeniden MHP Kuşadası ilçe başkanı seçildi
Nazilli Belediyespor'dan 10 numara transferi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan 10 numara transferi
Başkan Oktay, İçmeler ziyaretinde İngiltere uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Oktay, İçmeler ziyaretinde İngiltere ...
Bozdoğan’da denetimler had safhaya çıktı Salı Pazarı’nda drone ile ateş ölçümü yapıldı
YEREL HABERLER Bozdoğan’da denetimler had safhaya çıktı Salı ...
Polis uyarı ateşi açtı, kaçmaya çalıştı, yakalandı Film gibi kovalamaca sonucu yakalandı Yakalanacağını anlayınca başına silah dayadı
YEREL HABERLER Polis uyarı ateşi açtı, kaçmaya çalıştı, ...
Kuşadası’nda uyuşturucudan aranan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucudan aranan 3 kişi yakalandı
Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 4-6 Eylül’de yapılacak
YEREL HABERLER Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 4-6 Eylül’de ...
Kuşadası’ndaki Ukraynalılar, bağımsızlık günlerini kutladı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki Ukraynalılar, bağımsızlık günlerini ...
İki hafta önce polise silahla karşılık veren şahıs bu defa silahı kendi kafasına dayadı
YEREL HABERLER İki hafta önce polise silahla karşılık veren şahıs bu ...
Kuşadası açıklarında yardım talebinde bulunan 8 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında yardım talebinde bulunan 8 ...
AK Parti’li Yavuz’dan, CHP’li Yıldız'ı eleştirdi;“Hadsizlikten öte bir şey değil”
YEREL HABERLER AK Parti’li Yavuz’dan, CHP’li Yıldız'ı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X