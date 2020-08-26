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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balat Mahallesi’nde halk toplantısı yapıldı

İHA

Didim Protokolünün katılımı ile her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk toplantısı, Didim'e bağlı Balat Mahallesi'nde gerçekleşti.

Balat Mahallesi’nde halk toplantısı yapıldı

Didim Protokolünün katılımı ile her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk toplantısı, Didim’e bağlı Balat Mahallesi’nde gerçekleşti.
Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci ve ilçe protokolünün katılımı ile düzenlenen toplantıda, vatandaşların talep ve şikayetleri değerlendirilirken çözüm önerileri sunuldu. Toplantıda Didim Kaymakamı Halil Avşar ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri not alırken mahallede planlanan çalışmalarla ilgili de vatandaşlara bilgiler aktarıldı.
Toplantı sonrası mahalleyi ziyaret eden ilçe protokolü, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Program sonrası İlçe protokolü Milet Antik kentinde bulunan müzeyi ziyaret etti.

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