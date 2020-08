Cincin Karpuzu’nu klipli tanıtım

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın desteğiyle Koçarlı ilçesinin ve Cincin karpuzunun tanıtımı için klip çekildi. Yerel sanatçı Eşref Gülpınar’a ait olan ‘Cincin Karpuzu’ isimli yöresel türkünün yer aldığı klipte, Cincin karpuzunun yanı sıra, Koçarlı ilçesinin tarihi kültürü, yamaç paraşüt turizmi, kent ormanı gibi çeşitli yerlerin tanıtımına yer verildi. Klipte Belediye Başkanı Nedim Kaplan’da rol aldı.

Söz, müziği ve yorumu kendisine ait olan eserin klip senaryo ve yönetmenliğini de üstlenen Eşref Gülpınar, “Uzun süre önce bestelediğim türkümü başkanımız Nedim Kaplan’a götürdüm ve stüdyo kaydı ile klip çekimleri için desteklerini istedim. Sağ olsun derhal talimatı verdi projemizi hayata geçirerek Koçarlımızın değerlerine ve kültürüne ait bir eser hazırladık. Amacımız Aydın yöremize eserler kazandırmak. Başkanımıza ve klipte emeği geçen herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adını Cincin karpuzundan alan ve birbirini seven iki gencin tebessüm oluşturan hikayesinin anlatıldığı klipte ilçenin tarım ve hayvancılığının yanı sıra yaşam kültürü de ele alındı.

“Sanatın ve sanatçının her zaman destekçisiyiz”

Hazırlanan klibi sosyal medya sayfasında paylaşarak sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Gelecek nesillere bırakılan en güzel eserler türkülerimizdir. Marka İlçe olma hedefi taşıyan Koçarlımıza özel olarak hazırlanan türkümüzü izlerken büyük keyif aldım. İlimiz, ilçemiz ve hatta ülkemizde vatandaşlarımızın keyifle dinleyeceği pozitif bir etki bırakan güzel bir çalışma oldu. İlçemizin adını sadece yatırımlar ve başarılı projelerimizle değil tarihimizi, kültürümüzü turizmimizi ve marka lezzetlerimizi anlatan bir türküyle duyuracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

