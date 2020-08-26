Nazillisporlu Mehmet Ersavaş'tan en anlamlı imza



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ersavaş, hayatını Nihan Demirciefe ile birleştirdi. Genç çift, Nazilli'de yapılan düğünle dünyaevine girdi. Florya Park tesislerindeki düğüne Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, teknik heyet ile futbolcular katıldı. Başkan Soner Yelkovan, düğünde yaptığı konuşmada, "Nazilli Belediyespor olarak Nazilli'de yetişen ve Nazilli Belediyespor için mücadele eden futbolcumuz Mehmet Ersavaş ve Nihan Demirciefe çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-08-26 11:35:34



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