ADÜ öğretim üyesinin projesi desteklenmeye değer bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ öğretim üyesinin projesi desteklenmeye değer bulundu

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın İrlanda Sligo Üniversitesi, Canolly Hastanesi ve ABD California Roche tissue diagnostic'den araştırmacılarla ortak olarak hazırladıkları 'Sinonazal tümörlerin BT ve MR görüntülemesinde yapay zeka ve derin öğrenme' konusundaki araştırma projesi, İrlanda IT Sligo CUA tarafından desteklenmeye değer bulundu.

ADÜ öğretim üyesinin projesi desteklenmeye değer bulundu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar’ın İrlanda Sligo Üniversitesi, Canolly Hastanesi ve ABD California Roche tissue diagnostic’den araştırmacılarla ortak olarak hazırladıkları ‘Sinonazal tümörlerin BT ve MR görüntülemesinde yapay zeka ve derin öğrenme’ konusundaki araştırma projesi, İrlanda IT Sligo CUA tarafından desteklenmeye değer bulundu.
Prof. Dr. Yelda Özsunar, İrlanda’daki eğitim giderleri ve yıllık 10 bin Euro burs desteği verilecek programa yapay zeka, radyolojik görüntü işleme konusunda doktora yapmak isteyen adayların başvurabileceğini belirterek, “Adayların CV’leri ile birlikte yeldaozsunar@gmail.com veya Unnikrishnan.saritha@itsligo.ie adresine 30 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Savaş; “Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarına bizlere açan zaferdir”
YEREL HABERLER AK Partili Savaş; “Malazgirt Zaferi Anadolu’nun ...
Başkan Kaplan ekibiyle asfalt çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan ekibiyle asfalt çalışmasına katıldı
Film gibi kovalamaca sonucu yakalanmıştı, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Film gibi kovalamaca sonucu yakalanmıştı, adliyeye ...
Nazillisporlu Mehmet Ersavaş'tan en anlamlı imza
YEREL HABERLER Nazillisporlu Mehmet Ersavaş'tan en anlamlı imza
Toprakta kurutma aflatoksine neden oluyor
YEREL HABERLER Toprakta kurutma aflatoksine neden oluyor
Cincin Karpuzu’nu klipli tanıtım
YEREL HABERLER Cincin Karpuzu’nu klipli tanıtım
AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan, aldığı karar ile yerel kalkınmanın önünü açmıştır”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan, aldığı karar ile ...
Kuşadası Kaymakamlığı’ndan şok korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası Kaymakamlığı’ndan şok korona virüs denetimi
Başkan Atabay, “Kentimizin yaşam kalitesini arttıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Kentimizin yaşam kalitesini ...
Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik numaraları kaydedilecek
YEREL HABERLER Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik ...
Balat Mahallesi’nde halk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balat Mahallesi’nde halk toplantısı yapıldı
Akbük’te dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akbük’te dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Kuşadası Belediyesi’nin maske seferberliği uzak mahallelerde sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nin maske seferberliği uzak ...
Efeler Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı mesajı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı ...
Söke'de yine yangın; 5 dönüm arazi kül oldu
YEREL HABERLER Söke'de yine yangın; 5 dönüm arazi kül oldu
Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayadı
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayadı
Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası ...
Kuşadası'nda 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' kutlandı
Başkan İnal, "Daha yeni başlıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan İnal, "Daha yeni başlıyoruz"
Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştü
YEREL HABERLER Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale ...
Murat İnan yeniden MHP Kuşadası ilçe başkanı seçildi
YEREL HABERLER Murat İnan yeniden MHP Kuşadası ilçe başkanı seçildi
Nazilli Belediyespor'dan 10 numara transferi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan 10 numara transferi
Başkan Oktay, İçmeler ziyaretinde İngiltere uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Oktay, İçmeler ziyaretinde İngiltere ...
Bozdoğan’da denetimler had safhaya çıktı Salı Pazarı’nda drone ile ateş ölçümü yapıldı
YEREL HABERLER Bozdoğan’da denetimler had safhaya çıktı Salı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X