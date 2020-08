Efe Masa, korona virüs mücadelesinde etkin rol oynuyor

Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa, korona virüs ile etkili mücadelede Efeler halkının yanında olmaya devam ediyor.

İlçedeki semt pazarlarında rutin olarak ateş ölçümü yapıp maske ve dezenfektan desteğinde bulunan ekipler, kırsal mahallelerde maske dağıtımına başladı. Vatandaşların taleplerini dinleyen çalışanlar, istekleri not ederek belediyenin yetkili birimlerine iletiyor. Ziyaretlere kırsal mahallelerden başlayan ekiplerin önümüzdeki süreçte Efeler’deki 83 mahalleyi de ziyaret edeceği açıklandı.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana sokak, kafe, ibadethane, taksi, durakları, eğitim merkezleri ve pazar yerleri gibi ortak kullanım alanlarında hijyen ve tedbir çalışmaları gerçekleştiren Efeler Belediyesi’nin virüsle mücadelesi hız kesmiyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla kentteki kırsal mahalleleri kapı kapı dolaşan Efe Masa ekipleri vatandaşlara maske dağıtıp virüs ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

“Talepleri yerinde dinlediler”

Pandemi sürecinde gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını, aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına özenle uyulmasını tavsiye eden Efe Masa çalışanları, ziyaretleri sırasında vatandaşların taleplerini ve yapılmasını istedikleri hizmetleri dinlemeyi de ihmal etmedi. İstekleri not alan çalışanlar, konuların ilgili müdürlüklere iletilerek çözüme kavuşturulacağını belirtti. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak etkin bir geri dönüş mekanizması sağlayan Efe Masa’nın ilerleyen dönemde ilçedeki tüm mahallelerde ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

“Efeler Belediyesi’nin mücadelesi dikkat çekiyor”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın önemle üzerinde durduğu salgınla mücadelede Efeler Belediyesi her alanda aldığı çeşitli tedbirlerle adından söz ettirdi. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk gün şehir içi minibüsleri dezenfekte eden Efeler Belediyesi’nin süreç boyunca, bilgilendirme afişleri ve videoları, Efeler TV’de korona virüs programları, ilçede bulunan 5 binin üzerinde iş yeri dezenfektesi,

yollar, sokaklar, pazar yerleri temizliği, vatandaşların binaları, taksiler ve taksi durakları dezenfektesi,

sağlık çalışanları için konaklama yerleri oluşturulması, dezenfektan üniteleri kurulması, çalışmalarında bulundu.

