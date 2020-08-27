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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda Muzaffer İzgü Parkı açıldı

İHA

Kuşadası Belediyesi, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin en çok okunan çocuk ve genç kitapları yazarı Muzaffer İzgü'nün adını taşıyan parkın açılışını yaptı. Bir dönem Kuşadası'nda yaşayan ve Kuşadası'na olan sevgisi ile tanınan Muzaffer İzgü'nün adını taşıyan "kitap" temalı park, tasarımı ve peyzaj düzenlemesi ile büyük beğeni kazandı.

Kuşadası’nda Muzaffer İzgü Parkı açıldı

Kuşadası Belediyesi, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Türkiye’nin en çok okunan çocuk ve genç kitapları yazarı Muzaffer İzgü’nün adını taşıyan parkın açılışını yaptı. Bir dönem Kuşadası’nda yaşayan ve Kuşadası’na olan sevgisi ile tanınan Muzaffer İzgü’nün adını taşıyan “kitap” temalı park, tasarımı ve peyzaj düzenlemesi ile büyük beğeni kazandı.
Yaşama geçirdiği yeşil dostu projeler ve temalı parklarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi kente yeni bir park alanı daha kazandırdı. Dağ Mahallesi Deniz Sokak’ta bulunan 482 metrekarelik yeşil alan üzerine yapılan parka 26 Ağustos 2017 yılında yaşamını yitiren sevilen Türk edebiyatçı Muzaffer İzgü’nün ismi verildi. Parkın açılışı için düzenlenen törene; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) Başkanı Şefik Sözer, Muzaffer İzgü'nün ailesi, yakınları ve sevenleri ile birlikte çok sayıda Kuşadalı katıldı. Açılış töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.
Törende ilk konuşmayı yapan Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, "Bu parkta çocuklar gönüllerince koşup oynayacak. Bir yazar sizlerin ışığı, bizlerin desteği ile yaşar. Bunun da en güzel örneğini Kuşadası Belediyesi babamın adını taşıyan bir parkın açılışını yaparak gösterdi. Parkın yapımında emeği geçen başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki bugün buraya geldiniz. İyi ki varsınız" dedi.
KEGEV Başkanı Şefik Sözer ise "Bugün vakfımız ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentimize yeni bir değer daha kazandırmanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. KEGEV Muzaffer İzgü Parkı; Kuşadası aşığı, çocuklarımızın sevimli dedesi ve derneğimizin onursal üyesi olan gülmece yazarımız Muzaffer İzgü’nün anısına yapılmıştır. Yaşamı süresince önceliği çocuklar olmak üzere yüzlerce kitap yazan, filmleri çekilen, tiyatro oyunları oynayan ulusal onurumuz Muzaffer İzgü'nün ismi bu park ile birlikte sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "Ömrüne 107 kitap, 200'e yakın senaryo sığdırmış ve birçok ödüle sahip olmuş Muzaffer İzgü'nün adına bugün bu parkı açıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Muzaffer İzgü'nün Kuşadası ile yakın bir ilişkisi vardı. Muzaffer İzgü hepimiz için çok kıymetli bir yazardı. Parkın yapım sürecinde bize önemli katkı koyan KEGEV Onursal Başkanı Sayın Hüseyin Arabul'a da teşekkür ediyorum. Kendisi Kuşadası için çok kıymetli bir isim. Kuşadası'na birçok önemli proje kazandırdı. Bu yüzden Sayın Arabul'u sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görevde olduğumuz sürece KEGEV'den gelen her projeye gücümüz yettiği kadar destek vereceğiz" dedi.
Mimari çizimleri Kuşadası Belediyesi Etüt Proje Müdürü Burak Aran tarafından yapılan, peyzaj detayları ise Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Filiz Sirer tarafından hazırlanan Muzaffer İzgü Parkı’nın içerisinde çocuk oyun grubu, oturma grupları, yürüyüş yolları, yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi yer alıyor. Parkla aynı sokakta yer alan Sevil Yaşar Altaş Evi’nde Kuşadası Belediyesi ile KEGEV işbirliğiyle açılacak olan Çocuklar için Dijital Kütüphane projesi ile birlikte çocuklara kitap ve okuma sevgisi kazandırılması hedefleniyor.

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