Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 75 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 34 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler dün 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında 3 can salı içinde de bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler tarafından 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez FIRAT AKAY

2020-08-27 21:11:31



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