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Aydın'da 65 yaş üstü için toplu taşıma tedbiri alındı

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında Aydın'da 65 yaş ve üstünün toplu taşıma kullanması ile ilgili yeni kararlar alındı.

Aydın'da 65 yaş üstü için toplu taşıma tedbiri alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında Aydın'da 65 yaş ve üstünün toplu taşıma kullanması ile ilgili yeni kararlar alındı.
Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi Kararı ile Aydın'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımanın yoğun olduğu saat 08.0010.00 ve 16.0018.00 arasında koruma maksatlı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmamasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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