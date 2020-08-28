Aydın’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın’ın Efeler ilçesi Doğu Çevre Bulvarı ile Ata Bulvarı kesişimindeki kavşakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.T. idaresindeki 09 ADJ 663 plakalı otomobil, B.Ç. idaresindeki 09 L 3383 plakalı transit ve L.Ö. idaresindeki 09 ACY 008 plakalı kamyonet zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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