Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Koçarlı'ya yatırım hamlesi

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı ziyaret ederek ilçede yapılacak spor yatırımları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talep ettiği yatırımlar üzerine gerekli görüşmeleri gerçekleştiren Milletvekili Yavuz Koçarlı’ya müjdeleri sıraladı. Koçarlı ilçesinde, mevcut futbol sahası içerisinde eski sentetik sahanın yenilenmesi, 4 parkurlu yürüyüş yolu, aydınlatma çalışması, 500 kişilik tribün, yeni soyunma ve duş kabinleri ve tel örgü çekilmesi çalışmaları ile ilçeye toplamda 2.5 milyonluk ödenek çıktı.

Yapılacak olan yatırımlar ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "İlk etapta yapılacak çalışmalarımızın müjdesini Aydın Milletvekilimiz Metin Yavuz verecek ancak bu ilk etap çalışmamız Koçarlı İlçesine yatırımlarımızın devamı gelecek. Başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Menderes'in ilçesine yatırım hamlesi başlattık"

Rahmetli Adnan Menderes’in ilçesi Koçarlı'ya yatırım hamlesi yapıldığının altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz yaptığı açıklamada, “Daha öncede herhangi bir hizmet almayan Koçarlı’ya ciddi bir yatırım planlaması var. Belediye başkanımızın burada hakkını teslim etmek istiyorum. Daha önce bize hizmet yapılması noktasında hiçbir çalışma ya da talep gelmedi gelmiş olsaydı geri çevirmezdik. Başkan Kaplan hizmet gelmesi konularında son derece titiz ve projelere asılıyor. Bu durumdan memnunuz ve destekçisiyiz. İlk etapta 2.5 milyonluk ciddi bir yatırım yapılacak. Bu kapsamda; futbol sahamız yenilenecek, 4 parkurlu yürüyüş yolu yapılacak, soyunma odaları, ışıklandırma, 500 kişilik tribün yapılacak. Ayrıca ilerleyen zamanlarda 1.6 Milyonluk bir ek yatırım planı var bu kapsamda da biri kapalı olmak üzere 2 adet halı saha, Tenis kortu, 10 adet semt sahası ve Kapalı spor salonunu yenileyeceğiz" dedi.

"40 yıldır yapılmayan hizmeti yapmak istiyoruz"

Daha yaşanılabilir bir ilçe için çalıştıklarını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İlk ve ikinci etaplarda yapılan çalışmaların devamı niteliğinde yüzme havuzu projelerimiz yatırım planına alındı. İlçemize 40 yıldır yapılamayan hizmeti önümüzdeki görev süresince yapmak istiyoruz. Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 yılında bu hizmetlerin hepsini gerçekleştirip milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz. Bakanlarımız, değerli vekillerimiz ve destek olan Bürokratlarımıza halkım adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



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