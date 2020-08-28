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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 65 yaş üstü için tavsiye kararlar alındı

İHA

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan risk grubundaki vatandaşların bulaş riskini en aza indirmek ve sağlıklarını korumak amacıyla bir dizi tavsiye kararlar aldı.

Aydın'da 65 yaş üstü için tavsiye kararlar alındı

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan risk grubundaki vatandaşların bulaş riskini en aza indirmek ve sağlıklarını korumak amacıyla bir dizi tavsiye kararlar aldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi, Aydın'daki pozitif vakaların ayrıntılı incelenmesinde, bulaş sebebinin yüzde 50 oranında il dışı temas olduğu saptandığından mecburi olmadıkça il dışı seyahat edilmemesi ve düğün, nişan, taziye ve gezi gibi organizasyonlara katılım olmaması konusunda tavsiye kararı aldı.

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi'nde ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların; pazarların yoğun olduğu zaman aralığı olan saat 17.00'dan sonra pazarlara gitmemeleri, gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1'inci ve 2'nci derece yakınları hariç olmak üzere düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklere katılmamaları ve bu vatandaşların beklemeden hizmet alımının sağlanması için imkanı olan kurumlarda ayrı bir hizmet noktası oluşturulması yönünde tavsiye kararları alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Konu ile ilgili olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Tedbirlere uymayanlara ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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