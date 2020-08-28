Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler, serinlemek için plajlara akın etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 36 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler, deniz kıyısına gitti. Deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerler ise kentin mavi bayraklı dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Sevgi Plajı ve Kuştur Halk Plajı oldu. Kavurucu sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girerken, bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkardı. Havuz başları da serinlemek isteyen tatilcilerle doldu. Günlük işleri için dışarı çıkanların ise serinlemek ve dinlenmek için ağaç gölgelerinin altında oturdukları görüldü. İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.

'KUŞADASI ÇOK GÜZEL BİR TATİL KENTİ'

Tatilini geçirmek için Antalya'dan sonra Kuşadası'na geldiğini belirten 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Recep Bilgin, "Bugün Kuşadası'nda hava çok sıcak olduğu için arkadaşlarımla denize gelerek serinlemek istedik. Bir hafta daha burada kaldıktan sonra İstanbul'a döneceğiz. Kuşadası denizi, doğası ve tarihi dokusuyla çok güzel bir tatil kenti. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-08-28 16:29:37



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