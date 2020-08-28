Aydın Valisi Aksoy'un 30 Ağustos mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Aksoy'un 30 Ağustos mesajı

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerek "Bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak temel hedefimiz olmalıdır" dedi.

Aydın Valisi Aksoy'un 30 Ağustos mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerek “Bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak temel hedefimiz olmalıdır” dedi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kutlama mesajı yayınladı. 30 Ağustos’un şanlı bir zafer olduğunu ifade eden Vali Aksoy, mesajında “Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 98. Yıldönümünün milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir zaferdir. Aziz Milletimizin fedakârlığının, kararlılığının, vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olan bu zafer aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı, ulusumuzun birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya gösterildiği tarihte benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferdir. Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, büyük Atatürk’ün önderliğinde, evrensel değerler ışığında gelişmesini sürdüren, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır” ifadelerine yer verdi.
“Gençlerimize gurur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmalıyız”
Türk Milleti’nin bağımsız yaşama azminin ilelebet devam edeceğinin altını çizen Vali Aksoy; “Bilinmelidir ki, dün Çanakkale’de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür
ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bugün için görevimiz, bir yandan Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkarak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalı, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam etmeliyiz. Aynı zamanda bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak temel hedefimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Aydınlı hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu
Makam koltuğu haczedilen başkana, Aydınlı sporculardan anlamlı hediye
YEREL HABERLER Makam koltuğu haczedilen başkana, Aydınlı ...
Aydın'da 65 yaş üstü için tavsiye kararlar alındı
YEREL HABERLER Aydın'da 65 yaş üstü için tavsiye kararlar alındı
Aydın'da kurumlarda ikram yasaklandı
YEREL HABERLER Aydın'da kurumlarda ikram yasaklandı
Kurallara uymayan sürücüler drone’dan kaçamadı 2 saatte 11 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kurallara uymayan sürücüler drone’dan kaçamadı 2 ...
Yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor
Germencik’te incir hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Germencik’te incir hırsızlarına suçüstü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Koçarlı'ya yatırım hamlesi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Koçarlı'ya yatırım ...
Aydın’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kuşadası’nda engellilere ücretsiz diş tedavi hizmeti
YEREL HABERLER Kuşadası’nda engellilere ücretsiz diş tedavi hizmeti
Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kendirlioğlu, pamuktaki sıkıntıları dile getirdi Başkan Kendirlioğlu: İkinci el makine ithalatına izin verilmezse Türk pamuk vaktinde toplanamaz
YEREL HABERLER Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ...
Nazilli için grup farketmez
YEREL HABERLER Nazilli için grup farketmez
Aydın’a yeni kütüphane müjdesi
YEREL HABERLER Aydın’a yeni kütüphane müjdesi
Köşk Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı Dilara Şenoğlu Köşk'ün ilk kadın kaymakamı oldu
YEREL HABERLER Köşk Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı Dilara Şenoğlu ...
Aydın’da ilk defa ekimi yapılan Soya Yem Bitkisi’nde hasat başladı
YEREL HABERLER Aydın’da ilk defa ekimi yapılan Soya Yem Bitkisi’nde ...
AK Partili Yavuz’dan Koçarlı’ya yurt müjdesi
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’dan Koçarlı’ya yurt müjdesi
Didim’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu operasyonu
Efeler ‘İyi, Kötü, Çirkin’ ile güldü
YEREL HABERLER Efeler ‘İyi, Kötü, Çirkin’ ile güldü
Didim’de parklarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de parklarda bakım ve onarım çalışmaları devam ...
Aydın'da 65 yaş üstü için toplu taşıma tedbiri alındı
YEREL HABERLER Aydın'da 65 yaş üstü için toplu taşıma tedbiri alındı
Aydın’da düğünlerde gelin ve damat harici oynamak yasaklandı
YEREL HABERLER Aydın’da düğünlerde gelin ve damat harici oynamak ...
Nazilli Belediyesi'nden gece mesaisi Doğal gaz kazı çalışmalarında milyonlaca kurtçuğa rastlandı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden gece mesaisi Doğal gaz kazı ...
Efelerli muhtarlardan Başkan Atay'a teşekkür
YEREL HABERLER Efelerli muhtarlardan Başkan Atay'a teşekkür
Nazilli'de 6 taşınmaz satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Nazilli'de 6 taşınmaz satışa çıkarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X