Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, KuşadasıSöke karayolunda seyir halinde olan Vecdi A. yönetimindeki 35 EAM 85 plakalı otomobilden Yaylaköy Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil kaputundan dumanların yükseldiğini gören sürücü Vecdi A. otomobilini kenara çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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