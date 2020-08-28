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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü şahıs okuldaki ağaçları ateşe verdi

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü şahıs bir ilkokulun bahçesinde bulunan ağaçları ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken alkollü şahısın kendini savunması pes dedirtti.

Alkollü şahıs okuldaki ağaçları ateşe verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü şahıs bir ilkokulun bahçesinde bulunan ağaçları ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken alkollü şahısın kendini savunması pes dedirtti.

Olay, Ege Mahallesi İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokulun bulunduğu bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Bahçedeki 5 ağaç zarar görürken alevler okula sıçramadan söndürüldü. Okulun bahçesindeki ağaçları ateşe veren Küçükaslan "Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım. Okul olduğunu bile bile yaktım. Zarar neyse karşılamaya hazırım. Ağaçları yaktığım için pişman değilim çünkü daha hiçbir yer zarar görmedi’’ dedi. İtfaiye ekiplerinin "Doğaya zarar veriyorsun" tepkisine ise alkollü vatandaş "Ben haklıyım" diyerek kendini savundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Murat K.'yi (41) gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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