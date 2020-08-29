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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

İHA

Kovid19'a karşı aldığı tedbirleri düzenli bir şekilde artıran Nazilli Belediyesi ilaçlama ekibi, haftanın son çalışma iş gününde Uzun Çarşı, Belediye önü ve banka girişleri ile Nazilli'deki tüm ATM'leri dezenfekte etti.

Nazilli’de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Kovid19’a karşı aldığı tedbirleri düzenli bir şekilde artıran Nazilli Belediyesi ilaçlama ekibi, haftanın son çalışma iş gününde Uzun Çarşı, Belediye önü ve banka girişleri ile Nazilli’deki tüm ATM’leri dezenfekte etti.
Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ilaçlama ekibi Uzun Çarşı ana arteli ile ara sokakların başlangıçlarını ve ilçede bulunan tüm banka ATM'lerini ilaçladı.
Korona virüs salgınına karşı ilaçlamaları ilçe geneline yayarak yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: “ İlaçlama ekibimiz ve korona timi, virüsün yayılımını engellemek amacıyla toplu taşıma araçlarından duraklara, pazar yerlerinden kamu hizmet binalarına, PTT ve banka şubeleri ile ATM'leri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Dün Valiliğimiz bir açıklama yaptı. Özellikle düğünlerde yayılımın arttığını biliyoruz. Bugün Kaymakamımızın öncülüğünde Kovid 19 ile Mücadele Eylem Planımızı masaya yatırdık. Hemşehrilerimizden istirhamımız sosyal mesafeye uymaları, mutlaka maske takmaları ve kişisel dezenfeksiyonu sağlamalarıdır" dedi.

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