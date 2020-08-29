Aydın ilinin başarılı öğrencileri milli parkı gezdi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) tarafından organize edilen “Zenginliğe Farklı Bir Bakış,Endemik Türlerimiz ve Tüllüşah Hikayesi” isimli etkinlik gerçekleştirildi.

TUBİTAK tarafında desteklenen ve Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın katkı sağladığı etkinliğe Aydın ilinin başarılı öğrencileri katıldı. Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda farklı günlerde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

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