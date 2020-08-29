Bozdoğan'da ormanlık alanda yangın

Murat GÜRKAN/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 4 dekar alan zarar gördü.
Bozdoğan'ın kırsal Hışımlar ile Örentaht mahalleleri arasındaki eski Harman mevkiinde, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla, orman ekipleri harekete geçti. 6 helikopter, 1 uçak, 16 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol atına alındı. Yangında yaklaşık 4 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Bozdoğan Murat GÜRKAN
2020-08-29 16:29:38
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