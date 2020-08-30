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Ahmet Nur Çebi “Transfer limitleri büyük bir sorun” Çebi “Taraftarın hoşlandığı şekilde transfer yapmayacağız”

İHA

Aydının Didim ilçesinde otel açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi "Transferler çalışılır konuşulmaz. Pazarlık konusu bunlar. Transfer bitmeden açıklama yapmıyorum" diyerek kulüp olarak belirlenen harcama limitlerinin hiçbir transferi yapmaya yetmediğini ifade etti.

Ahmet Nur Çebi “Transfer limitleri büyük bir sorun” Çebi “Taraftarın hoşlandığı şekilde transfer yapmayacağız”

Aydının Didim ilçesinde otel açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi “Transferler çalışılır konuşulmaz. Pazarlık konusu bunlar. Transfer bitmeden açıklama yapmıyorum” diyerek kulüp olarak belirlenen harcama limitlerinin hiçbir transferi yapmaya yetmediğini ifade etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Didim Altınkum bölgesinde hizmete açılacak olan 5 yıldızlı Maril Resort Otel’in açılışına katıldı. Açılışa AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Didim Kaymakamı Halil Avşar, BJK Yönetim Kurulu Üyesi ve Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, Didim’de bazı oda başkanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Maril Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Orak, Didim’e 5 yıldızlı bir tesis kazandırdıklarını ifade ederek 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Didim’deki yatırımlarını devam edeceklerini kaydeden Orak, turizm ve inşaat anlamında katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

"Transfer bitmeden açıklama yapmıyorum"
Açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusuna değindi. Transferlerin konuşulmayacağını, çalışılması gerektiğini ifade eden Çebi, "Transferler, altına imza atılmadan realize olmamış demektir. Dolayısıyla A dediğin B oldu, sonra B’yi yapamadın C oldu gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bunlar bizim konuştuğumuz zaman ağzımızdan çıkan laflar, kelimeler. İsimler, transferler camiamızı heyecanlandırıyor. Sonra başka türlü gelişmeler oluyor. Çünkü bu bir pazarlık konusu, kulüp veriyor, futbolcu gelmiyor. Futbolcu geliyor, kulüp vermiyor. İkisi veriyor bize uymuyor. Dolayısıyla transfer bitmeden biz altına imza atmadığımız konuda şahsen ben başkan olarak açıklama yapmıyorum" dedi.

"Transfer yapamadık, hazırlık maçı oynamadık"
PAOK yenilgisini değerlendiren Çebi "Pandemi bir defa bizi çok hırpaladı. Lig çok geç bitti, arkadan takımı toparlamak zor oldu, transferleri yapamadık. Gidenler oldu, gelenler oldu. 1 hafta, 10 gün içerisinde adam bulmak kolay değil. Aceleyle 10 günde bir imza atıyorsunuz, 3 sene 5 sene sırtınızda taşıyorsunuz. Dolayısıyla böyle oldu. Bir de hazırlık maçı yapamadık. Ama alınan ve gelen transferlerden ümitliyiz" ifadelerini kullandı.

“Şu andaki limitler bizim hiçbir transferi yapmamıza müsaade etmiyor"
TFF’nin harcama limitleriyle ilgili de konuşan Beşiktaş Başkanı Çebi "Harcama limitleri bu sezon ilk defa uygulanıyor ve Beşiktaş için olduğu kadar diğer takımlar için de bu büyük bir sorun. Kulüplerin içinde bulundukları ekonomik dar boğazdan çıkabilmeleri için tedbirli davranmalarını gerektiren bir uygulama bu; bunun altına imza atılmış, bizden önceki başkanımız imza atmış. Dolayısıyla biz buna uymak zorundayız ve şu andaki limitlerimiz bizim hiçbir transferi yapmamıza müsaade etmiyor. Önümüzü açabilmemiz için bazı futbolcuları göndermemiz gerekiyor. Konuşuyoruz, umarım herkes için hayırlısı olur. Gidenler ve gelecek olan arkadaşlar için hayırlısı olur. Transfer limitleri büyük bir sorun şu an için" diye konuştu.
Yeni sezonda 21 takımın mücadele etmesiyle ilgili de değerlendirme yapan Çebi "Futbolculara çok para verip geliri az bir sezon geçireceğiz demektir. İyi bir haber değil bu" şeklinde konuştu.

"Taraftarın hoşlandığı şekilde transfer yapmayacağız"
Sürpriz bir transfere imza atmayacaklarını da sözlerine ekleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Transferler yapılacak ama taraftarlar hangisinden hoşlanıyor ben onu bilmiyorum. Çünkü taraftarın hoşlandığı şekilde transfer yapmayacağız. Hocanın isteği, takımın ihtiyacına göre transfer yapacağız. Umarım yaptığımız ve yapacağımız transferler taraftarı mutlu eder. Taraftar keyif alırsa bizim için sorun yok demektir" dedi.
Beşiktaş’ın eski futbolcusu Querasma ile ilgili soruya da yanıt veren Çebi "Onunla vedalaştık. Bize çok hizmeti oldu, çok da sevildi. Bir şeyi tadında bırakmazsanız o da geldiğinde hırpalanır. Beşiktaş’a da katkısı olmaz. Güzelim Querasma’yı başka türlü değerlendirmeye başlarız. Her şeyi tadına bırakalım” dedi.
Davetlileri tarafından otelin açılışı yapılırken ardından otel binası gezildi. Açılışa katılan BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, otelin 1903 no’lu özel odasını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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