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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İHA

Aydın'da, 30 Ağustos Zaferinin 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Aydın’da, 30 Ağustos Zaferinin 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yüzbaşı Ömer Karaman, “Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk milleti ve kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiği Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan şanlı 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Birinci Dünya Savaşı neticesinde topraklarının büyük bir bölümü düşman kuvvetlerine geçmiştir. Türk halkının fedakarlığı ve desteği ile yeniden güçlenen Türk ordusu savunma hattından taarruza geçtiği Sakarya Meydan Muharebesi ile düşmanı geri çekilmek zorunda bırakmış ve 1922 yılının Ağustos ayında yapılacak olan büyük taarruzun hazırlıklarına başlamıştır. İngilizlere göre 45 ayda geçilemeyeceği öngörülen Yunan mevzileri 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşleri ile yerle bir edilmiş ve bir saat içerisinde düşman mevzilerini terk etmek zorunda bırakılmıştır. 30 Ağustos 1922 tarihine kadar devam eden taarruzlar sonunda Yunan ordusu kuşatılmış, Yunan başkomutan ve sağ kalanlar esir alınmış ve taarruz başarı ile sonuçlanmıştır. Kaçan düşman birlikleri İzmir’e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922’de geldikleri gibi gemileri ile gitmişlerdir” dedi.
30 Ağustos Zaferi’nin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Karaman, “Bu zaferlerle Türk milleti, bağrından çıkan kahraman ordusu ile milli birlik ve beraberlik ruhu ile kenetlenerek küllerinden yeniden doğmuş ve tarihte yeni bir sayfa açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini atmıştır. Türk ordusu yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda en zor koşulda dahi ülkesini iç ve dış tehlikelere karşı koruma ve kollama görevini hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk ulusunun desteği ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve bekası için yorulmadan çalışmaya devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Aydın Garnizon Komutarı Per. Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, siyasi parti temsilcileri ile idari ve askeri erkan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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