Başkan Günel, Kuşadası Ticaret Odası meclis toplantısına konuk oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Ağustos ayı Olağan Meclis toplantısına konuk oldu. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Günel, ayrıca KUTO meclis üyelerinden gelen sorun ve talepleri de dinledi.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Tolga Erdem’in açılış konuşması ile başlayan Ağustos ayı Olağan Meclis toplantısında, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Günel’e üyelerden gelen sorun ve talepleri aktardı. Akdoğan, öncelikle üyelerden gelen tek yön uygulamasıyla ilgili şikayetleri iletti ve bu konuda pratikte yaşanan sorunların gündeme alınması ve değerlendirilmesini talep etti. Toplantıda Akdoğan tarafından iletilen konular arasında; plajların güvenliği, çöp konteynerlarının arttırılması, belediye işletmelerinin oda üyelerine rakip olmaması konusu, kruvaziyer turizminden doğrudan etkilenen ve belediye kiracısı olan üyelere belediye tarafından yapılabilecek destekler yer aldı.

Davutlar yolu Nazilli Sitesi önünde meydana gelen trafik sıkışıklığı, Tütüncüler kavşağının yeniden düzenlenmesi gibi konuların da ele alındığı toplantıda Günel, Meclis üyelerinden gelen soruları cevaplandırdı, belediyenin devam eden çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Günel; iletilen sorunları içeren çalışmalarının devam ettiğini, tamamlanması için süre gerektiğini belirtti ve “bütün çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam ediyoruz. Yapılacak çalışmalarla, projeler tamamen bittiğinde sıkıntıların çoğu ortadan kalkacak. Eksikleri tamamlayarak, kentleşme projesinden yanayım” dedi ve köklü değişimlerde sabır ve destek gerektiğini ifade etti.

Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Belediye tarafından yürütülen çalışmalarda artıların da çok olduğunu belirtti ve Meclis toplantısına katılarak soruları cevaplayan Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederek, pandemi süreciyle birlikte zor günler geçiren esnafın sıkıntı ve taleplerini ilettikleri toplantı sonucunda ortaya çıkan notları, rapor haline getirerek kendilerine ileteceklerini söyledi, çalışmaların çözüm noktasında devam edeceğine inancını dile getirdi.

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