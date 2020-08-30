Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 'sosyal mesafeli' kutlandı



Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak, kutlandı.

30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Program, Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Yüzbaşı Ömer Karaman yaptı. Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan şanlı 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını belirten Karaman, "30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zaferlerle Türk milleti, bağrından çıkan kahraman ordusu ile milli birlik ve beraberlik ruhu içinde kenetlenerek küllerinden yeniden doğmuş ve tarihte yeni bir sayfa açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk ulusunun desteği ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bekası için mücadeleye devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Aydın Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2020-08-30 14:14:54



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