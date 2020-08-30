30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası'nda törenle kutlandı

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Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00'da başlayan törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ardından da İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenden sonra Kuşadası Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edilip şehitliklere karanfil bırakıldı.

Öte yandan, kutlamalar kapsamında, Kuşadası belediye bandosu saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında özel araçlarla tüm kenti dolaşarak konser verecek.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-08-30 15:41:15



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