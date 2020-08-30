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Aldığı korona virüs önlemleriyle adından ülke çapında söz ettiren Aydın'ın Karacasu ilçesinde, karantinadaki kişilerin ihlallerini önlemek için karantina altına alınan evlere afiş asıldı.

Karacasu'da vaka sayılarının artması üzerine pozitif vaka bulunanların ve bunlarla temas edenlerin evleri afiş asılarak işaretlendi. Karacasu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Salgın Yönetim Kurulu kararı gereğince ilçede karantina evleri için hazırlanan afişler, ekipler tarafından asıldı. Afişlerde, "Dikkat, Covid19 nedeni ile bu ev karantina altındadır. Giriş ve çıkış yasaktır. Şahıslarla temas eden kişilerin kendi sağlıkları için 44116 16 numaralı telefona bilgi vermeleri gerekmektedir. #evdekal, #evdehayatvar Karacasu Kaymakamlığı" ifadeleri yer aldı.

Karacasu, Kurban Bayramı'na kadar tek bir vakanın görülmemesiyle dikkat çeken ilçelerden biri olurken, bayramın ardından ilçe dışından gelenlerin taşıdığı virüsle ilçedeki vaka sayısı 8, temaslı sayısı 108'e çıkmıştı.

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