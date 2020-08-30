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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajda kaybolan balıkçının, 6,5 ay sonra cansız bedeni bulundu

DHA

Barajda kaybolan balıkçının, 6,5 ay sonra cansız bedeni bulundu


Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda kaybolan balıkçı Önder Gülhan'ın (45) cansız bedeni, kaybolduktan 6,5 ay sonra kıyıya yakın bir yerde bulundu.
Bozdoğan ilçesinde balıkçılık yapan Önder Gülhan, 16 Şubat'ta iki arkadaşıyla Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezdirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki evine dönmek üzere ayrıldı. Ancak, bekar olan Gülhan akşam evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıkta, balık çiftliğinin kafeslerine takılmış halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçılar, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile dalgıçlar ve polis su altı ekipleri geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.  Ailesinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Önder Gülhan'ın bulunması için havadan ve su altında arama-kurtarma çalışmaları yapılmasına rağmen bir sonuç alınamayınca, çalışmalar sonlandırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kemer Barajı kenarında yürüyen ismi öğrenilemeyen kadın, balık kafeslerinin yakınında karaya yakın bir noktada erkek cesedi olduğunu fark edip, durumu Kemer Mahalle Muhtarı Mehmet Aysal aracılığıyla jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, 6,5 ay önce baraj gölünde kaybolan Gülhan'a ait olduğu belirlendi. Gülhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gülhan'ın cansız bedeni olay yerinden götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK
2020-08-30 18:34:46

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