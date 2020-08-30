Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumları amirleri katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen törende İlçe protokolü Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam ederken, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile son buldu.

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