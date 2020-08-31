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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay, Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi

İHA

Didim Fevzipaşa Mahallesinde yer alan Mercan ve Çağın Sitesine Didim Belediyesi tarafından yapılan ve hediye edilen Atatürk Büstü, Başkan Atabay'ın katılımları ile açıldı.

Başkan Atabay, Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi

Didim Fevzipaşa Mahallesinde yer alan Mercan ve Çağın Sitesine Didim Belediyesi tarafından yapılan ve hediye edilen Atatürk Büstü, Başkan Atabay’ın katılımları ile açıldı.
Didim’e bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde yer alan Mercan ve Çağın sitelerine Didim Belediyesi tarafından yapılan ve hediye edilen Atatürk büstleri törenle açıldı. Site Bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, site yöneticileri ve sitede yaşayan vatandaşlar katıldı.
Çağın ve Mercan sitelerine yapılan Atatürk Büstünün açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve düşüncelerinin haklılığını her geçen gün daha iyi anlamaktayız. Bizlere düşen görev onun ilkelerini gelecek nesillere anlatmaktır. Belediye olarak talep eden tüm sitelere Atatürk büstü hediye etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Konuşmanın ardından büstün açılışı yapılırken, Başkan Atabay site sakinleriyle büstün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi
Vatandaşlardan teşekkür
Çağın ve Mercan Sitesi yönetimi ve sakinleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün yapılmasında emeği geçen başta Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay olmak üzere tüm herkese teşekkür ettiler.

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