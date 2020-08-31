Başkan Güler’den Kaymakam Şenoğlu’na ziyaret

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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ilçeye yeni atanan Kaymakam Dilara Şenoğlu’nu ziyaret etti.

Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz’ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne getirilmesinin ardından Açıkgöz’ün yerine Konya’nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı. Köşk’ün ilk kadın kaymakamı olma özelliğini taşıyan Dilara Şenoğlu’na ilk ziyareti Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptı.

Kaymakam Şenoğlu’na “ilçemize hoş geldiniz” diyen Başkan Güler, Şenoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Şenoğlu da ziyaretinden dolayı Güler’e teşekkür etti.

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