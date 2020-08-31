Başkan Kaplan yatırımcıları Koçarlı’ya davet etti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın’daki 11 ilçeyle birlikte Koçarlı’nın da artık 3’üncü bölge teşviklerinden yararlanacak olması üzerine yeni yatırım alanları arayan yatırımcıları ilçeye davet etti.



Aydın’da 11 ilçeyle birlikte yeni dönemde, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın vizyoner projeleriyle kabuğunu kırmaya hazırlanan Koçarlı’nın da artık 3’üncü bölge teşviklerinden yararlanacak olması ilçede sevinç oluşturdu. Yatırımcıları Türkiye’de sanayileşmenin önünü açan Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi Koçarlı’ya yatırım yapmaya davet eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı’nın sanayileşerek büyümesi ve kalkınma hedefi noktasında belediye olarak ilçemizde yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Koçarlı’ya 1 Ocak 2021 itibariyle yatırım teşvikleri açısından bulunduğu ile göre daha fazla destek verilmesinin mümkün hale geldiğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, “Koçarlı’nın artık 3’üncü bölge teşviklerinden yararlanacak olması ilçemiz adına tarihi bir fırsattır. Bu noktada bu gelişmeyi kuru bir sevinçle geçiştirmeden ilçemizdeki yatırım olanakları konusunda yatırımcıların dikkatini, ilçemize yöneltmelerini sağlamamız gerekiyor. Bunun için de ilçemizdeki gerek ekoturizm ve gerekse tarımsal sanayi yatırımlarına dönük taslak bir fizibilite raporu hazırlanması konusunda da ilgili birimlerimize talimat verdim. En kısa zamanda bu raporu hazırlayacağız ve ilçemize yatırım yapmak için gelen olduğunda yatırımcılarımızın önüne düşerek yol gösteren pozisyonda olacağız. Önümüzdeki süreçte biz, Koçarlı’nın 3’üncü bölge teşviklerinden yararlanmaya başlayacak olmasının ilçemizde eğer uygun sanayi parselleri bulunup tahsisi sağlanabilirse‘Organize Sanayi Bölgesi’ kurulması fikrinin de gündeme gelmesine vesile olacağını düşünüyoruz. Bizim şu an ilçemizde OSB kurulumunu konuşuyor olmamız bile ilçemizde değişim ve gelişimin fitilini ateşlemek adına da çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu.



"Tersine göç başlatmamız lazım"

Demokrasi Şehidi Merhum Başkan Adnan Menderes’in memleketi Koçarlı’nın senelerdir makus talihini bir türlü yenemediğini ancak bu dönem yerel iktidarla genel iktidarın bir arada olmasının ilçenin kalkınması adına önem bir fırsat olduğunu belirten Başkan Kaplan, “Koçarlı son 10 yıla dönük bakıldığında çok ciddi göç veriyor. Bizim buna bir son vermek için artık tersine göç hamlesi başlatmamız da şart. Bunun için ilçemize mutlaka yeni sanayi yatırımlarının gelmesi de icap ediyor. Koçarlı’da istihdama ve ekonomik katkıya halihazırdaki sektörel dağılım üzerinden baktığımızda en büyük katkı tarımdan geliyor. Sanayinin bu dağılımda istihdama katkısıysa yüzde 9’u geçmiyor. Bizim bunu yüzde 2030 bandına çıkarmamız gerekiyor. Bu nedenle Koçarlı’nın 3’üncü bölge teşviklerinden yararlanmaya başlayacak olmasını da çok iyi değerlendirmeliyiz. Yatırım olanakları açısından bakıldığında esasen Koçarlı gayet avantajlı bir konumda da bulunuyor. Aydın merkeze 24 kilometre uzaklıktayız ve 150 km'lik Turizm yolu projesinin ilçemizden geçiyor olması da değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak karşımızda duruyor” dedi.



"Bir çivi çakanın yanındayız"

Koçarlı’da pamuk, çırçır, zeytin yağı, sabun fabrikaları ve çam fıstığı işletmelerinin de ilçe ekonomisine büyük katkısı olduğunu ancak yeterli olmadığını vurgulayan Başkan Kaplan, “Bizim daha büyük ölçekteki yatırımları da gerek istihdama gerekse ekonomik kalkınmamıza katkı sağlaması açısından muhakkak ilçemize getirmemiz şart. Koçarlı, dağındaki çam fıstığından incirle zeytine, ovadaki pamuğundan buğdayına kadar geniş bir ürün yelpazesine de sahip ancak bizim artık üretimden sanayileşmeye doğru da bir aşama katetmemiz noktasında yumruğu bir yere vurup ilçemizi yatırımcılar için de cazip hale getirmemiz icap ediyor. Halihazırda ilçemizi, modern şehircilik adına planladığımız alt ve üst yapı projeleriyle yeni yatırımlara daha uygun hale getirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve başladığımızdan bu yana Ankara’da ilgili bakanlık ve kurumlarla sürekli temas ve iletişim halindeyiz. Koçarlı’nın sanayileşerek büyüme hedefi noktasında da belediye olarak, ilçemizde yatırım yapacak olanlara tüm imkanlarımızı da seferber etmeye hazırız. Kapımız yatırımcılarımıza ardına kadar açık. Koçarlı için bir çivi çakanın ya da çakacak olanın da daima yanındayız” dedi.



"Değişimin ve yeniliğin mührünü vuracağız"

“Önümüzdeki günlerde fizibilite raporumuzun tamamlanmasının ardından Koçarlı’daki yatırım olanaklarına dönük de ayrı bir tanıtım atağı başlatma noktasında da hamlemiz olacak” diyen Başkan Kaplan, “Türkiye’de sanayileşmenin önünü açan Demokrasi Şehidimiz Merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi Koçarlı’ya umuyorum ki ilerleyen süreçte eğer kendimizi doğru ifade edebilir ve olanaklarımızı anlatabilirsek peş peşe yatırımlar da gelmeye başlayacaktır. Koçarlı şu anda Türkiye’nin 600. en büyük ilçesi durumunda. Biz 10 yıllık süreç dahilinde ilk 500 en büyük ilçe arasına girip büyüyen ve kalkınan Türkiye’den de pay almalıyız. Bunu sağlamak için de önümüzde hiçbir engel yok. Yeter ki el birliğiyle gönül birliğiyle ilçemizin menfaatleri noktasında kenetlenebilelim. Koçarlı’ya biz bu dönem değişimin ve yeniliğin mührünü vuracağımıza da canı yürekten inanıyoruz. Çünkü biz en başından bu yana bu ilçeye değer diyoruz ve adımlarımızı da ilçemizin daha da kalkınması yönünde atıyoruz. Her şey Koçarlı için" diye konuştu.



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