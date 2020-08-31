Aydın’da iş hanı yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da iş hanı yangını

İHA

Aydın’da iş hanı yangını

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir iş hanında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi’nde yer alan Vardar İş Hanı’ndaki Manavlar Odası’nın hizmet binasında bilgisayarın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir anda iş hanını dumanlar kaplarken, handa bulunan iş yerleri yangın nedeniyle boşaltıldı. Doğu Gazi Bulvarı’da trafik akışına izin verilmezken, bölgeye tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İş Hanını kaplayan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor'da kaptan Zafer'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da kaptan Zafer'e doğum günü ...
Aydın’da traktör devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın’da traktör devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını ...
Başkan Kaplan yatırımcıları Koçarlı’ya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Kaplan yatırımcıları Koçarlı’ya davet etti
Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan uyarı: İncire siyaset bulaştırmayın
YEREL HABERLER Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan uyarı: İncire ...
737 yıllık geleneğe Korona virüs engeli Dedebağ keşkek hayrı Korona virüs sebebiyle bu yıl yapılmadı
YEREL HABERLER 737 yıllık geleneğe Korona virüs engeli Dedebağ ...
Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı yarışmasının ikincisi yapıldı
YEREL HABERLER Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı yarışmasının ...
Başkan Güler’den Kaymakam Şenoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Güler’den Kaymakam Şenoğlu’na ziyaret
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sağlık çalışanları için sahnedeydi
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sağlık çalışanları ...
Kaldırımda yetişen Akdarı görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kaldırımda yetişen Akdarı görenleri şaşırtıyor
Güvenlik sektörünün yeni silahları ateşölçerler
YEREL HABERLER Güvenlik sektörünün yeni silahları ateşölçerler
Yenipazar’ı renklendiren merdivenler, dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Yenipazar’ı renklendiren merdivenler, dikkat çekiyor
Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti Arpaz’da sadece bir tarlada 30 domuz görüldü
YEREL HABERLER Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti Arpaz’da sadece ...
Başkan Atabay, Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Atatürk büstünün açılışını ...
Zafer Bayramı’na Kuşadası’nda bandolu kutlama
YEREL HABERLER Zafer Bayramı’na Kuşadası’nda bandolu kutlama
Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın ...
Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kuşadası'na aylar sonra ilk kez kruvaziyer gemisi geldi
YEREL HABERLER Kuşadası'na aylar sonra ilk kez kruvaziyer gemisi ...
Kuşadası Adalızade Mezarlığı kırmızı-beyaz renklere büründü
YEREL HABERLER Kuşadası Adalızade Mezarlığı kırmızı-beyaz renklere ...
Barajda kaybolan balıkçının, 6,5 ay sonra cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Barajda kaybolan balıkçının, 6,5 ay sonra cansız ...
Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı’na yanaştı
YEREL HABERLER Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası ...
Karantina altına alınan evlere afiş asıldı
YEREL HABERLER Karantina altına alınan evlere afiş asıldı
Koçarlı'nın yeni markası; Dedeköy Üretici Köy Pazarı
YEREL HABERLER Koçarlı'nın yeni markası; Dedeköy Üretici Köy Pazarı
30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası'nda törenle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası'nda törenle ...
Zafer Bayramı Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Zafer Bayramı Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X