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Mobilya atölyesi çıkan yangında küle döndü

DHA

Mobilya atölyesi çıkan yangında küle döndü


Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA) AYDIN´ın Efeler ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında küle döndü. Yangını söndürmeye çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiyeci ise hastaneye kaldırıldı.
Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan mobilya imalathanesinde saat 17.30 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler bir anda atölyenin içindeki mobilyaları sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, atölyede bulunan eşyalar küle döndü.
İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tedbir amaçlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Cemal YILDIRIM
2020-08-31 20:02:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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