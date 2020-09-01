Ağaçları yaktı, çöpleri denize döktü mahkeme akıl hastanesine gönderdi Kuşadası’nda ağaçları yakan, plajdaki malzemeleri kırıp, çöpleri denize döken maganda Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaçları yaktı, çöpleri denize döktü mahkeme akıl hastanesine gönderdi Kuşadası’nda ağaçları yakan, plajdaki malzemeleri kırıp, çöpleri denize döken maganda Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi

İHA

Kuşadası'nda 3 gün önce bir okul, ardından bir mesire yerindeki ağaçları ateşe veren dün de dünyaca ünlü kadınlar plajındaki şezlong ve şemsiyeleri kırıp çöpleri denize atan ve gözaltına alınan 41 yaşındaki bir kişi, mahkeme kararıyla Manisa'daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağaçları yaktı, çöpleri denize döktü mahkeme akıl hastanesine gönderdi Kuşadası’nda ağaçları yakan, plajdaki malzemeleri kırıp, çöpleri denize döken maganda Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi

Kuşadası’nda 3 gün önce bir okul, ardından bir mesire yerindeki ağaçları ateşe veren dün de dünyaca ünlü kadınlar plajındaki şezlong ve şemsiyeleri kırıp çöpleri denize atan ve gözaltına alınan 41 yaşındaki bir kişi, mahkeme kararıyla Manisa’daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.
Bilindiği gibi, 41 yaşındaki Murat K. isimli bir kişi ilk olarak 28 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında Kuşadası Ege Mahallesi’ndeki İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nun bahçesindeki ağaçları ateşe verdi. Okulun bahçesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın söndürülerek, kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Bahçedeki 5 ağaç zarar görürken alevler okula sıçramadan söndürülmüştü. Okulun bahçesindeki ağaçları ateşe verdiği ortaya çıkan Murat K., "Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım. Okul olduğunu bile bile yaktım. Zarar neyse karşılamaya hazırım. Ağaçları yaktığım için pişman değilim çünkü daha hiçbir yer zarar görmedi'' diyerek çevredekilerden tepki görürken, polis tarafından da gözaltına alınmıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Boş durmadı mesire yerindeki ağaçları ateşe verdi, plajı kırdı döktü, çöpleri denize attı
Okul bahçesindeki ağaçları yakmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 41 yaşındaki Murat K. yine rahat durmadı ve bu kez ilk önce Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi’nde bulunan bir mesire yerindeki ağaçları ateşe verdi ve kaçtı. Murat K. isimli maganda son olarak Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi’nde ortaya çıktı. Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması büyük tepki gören Murat K. bu kez çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kameraya kaydedildi. Şemsiye ve şezlongları parçalayıp, poşetlerdeki toplanmış çöpleri de denize döken Murat K.’nın magandalık ve vandallık görüntülerinin kameralara da yansıması üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi hem vatandaşların hem de plajı işleten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in şikayeti üzerine ikinci kez gözaltına alarak işlem başlattı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sahillerde düzeni sağlamaya yönelik çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini belirterek “Kamu malına kasti olarak zarar veren kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Murat K. gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Murat K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadesi alınan Murat K. mahkeme tarafından akli durumunun tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahkemenin kararı üzerine gözaltındaki Murat K. araçla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı
Efeler'de 7 Eylül, etkinliklerle kutlanacak
YEREL HABERLER Efeler'de 7 Eylül, etkinliklerle kutlanacak
Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Bozyurt Mahallesi’nde yol çalışmasına başlıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Bozyurt ...
UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi
Aydın’ın milli meyvesi kuru incir tezgahlardaki yerini aldı Tuğba Kuruyemiş, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında kuru inciri erken işledi
YEREL HABERLER Aydın’ın milli meyvesi kuru incir tezgahlardaki ...
Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe ...
Büyükşehir İtfaiyesi mobilya mağazası yangına hızlıca müdahale etti
YEREL HABERLER Büyükşehir İtfaiyesi mobilya mağazası yangına hızlıca ...
15 ayrı suçtan aranan şüpheli uyuşturucu operasyonu ile yakalandı
YEREL HABERLER 15 ayrı suçtan aranan şüpheli uyuşturucu operasyonu ...
Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı (4)
YEREL HABERLER Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına ...
Aydın’da iş yerinde çıkan yangında alevler tüm apartmanı sardı Yangını söndürmek isteyen iş yeri sahibi ve yanındaki şahıs ile 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Aydın’da iş yerinde çıkan yangında alevler tüm ...
Mobilya atölyesi çıkan yangında küle döndü
YEREL HABERLER Mobilya atölyesi çıkan yangında küle döndü
Kuşadası’nda hırsızlıktan aranan iki şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hırsızlıktan aranan iki şüpheli ...
Barajda kaybolduktan 6,5 ay sonra cesedi bulunan balıkçı defnedildi
YEREL HABERLER Barajda kaybolduktan 6,5 ay sonra cesedi bulunan ...
Kuşadası polisi 3 kilo skunk ve kristal uyuşturucu ele geçirdi Operasyonda 15 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs da yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası polisi 3 kilo skunk ve kristal uyuşturucu ...
Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı (3)
YEREL HABERLER Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına ...
Aydın’da 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı
GEKA toplantısı Aydın’da yapıldı
YEREL HABERLER GEKA toplantısı Aydın’da yapıldı
Arslan’dan incir tüccarlarına ziyaret
YEREL HABERLER Arslan’dan incir tüccarlarına ziyaret
Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına ...
Ortaklar Çöp Şiş ve Germencik Ekşili Tavuk yemeğine coğrafi işaret
YEREL HABERLER Ortaklar Çöp Şiş ve Germencik Ekşili Tavuk yemeğine ...
Büyükşehir Tekeler Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Tekeler Mahallesi’nde çalışmalarını ...
Büyükşehir Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı
Yenihisarspor antrenörünü tanıttı
YEREL HABERLER Yenihisarspor antrenörünü tanıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X