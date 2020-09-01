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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Bozyurt Mahallesi’nde yol çalışmasına başlıyor

İHA

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Bozyurt Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Bozyurt Mahallesi’nde yol çalışmasına başlıyor

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Bozyurt Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi.
Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ortak çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Bozyurt Mahallesi’nde geniş kapsamlı çalışma yaptı. Öncelikle dezenfekte ve ilaçlama çalışmasının gerçekleştirildiği mahallede yeni yol yapımı, onarımı, geniş çaplı temizlik, ot biçme ve kuru dalların budaması çalışmaları da devam ediyor.
Yapılan ortak çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölge Koordinatörü Yüksel Macaroğlu, bu gün itibariyle mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Muhtar ve azalarıyla sabah erken saatlerde bir araya gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “En başından itibaren söylüyorduk. Birlikten kuvvet doğar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve Doğu Bölge Koordinatörümüz Yüksel Macaroğlu’na teşekkür ediyorum. Eski ismi ile Mastaura bu günkü ismi ile Bozyurt Mahallemizin sorunlarının giderilmesi için komplike, toptan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bütün birimlerimizin bir arada bulunduğu tüm alanlara girdiğimiz güzel bir çalışma yürütüyoruz. Program doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek, aşama aşama çözeceğimizin bir kere daha göstermenin kıvancını yaşıyoruz” dedi.
Mahallelerin tamamında dezenfektan ilaçlamasının rutin bir şekilde devam edeceğine vurgu yapan Özcan, "Normalleşme sürecine girilmesinden sonra ciddi manada salgının yeniden yayılmaya başlaması bizleri oldukça kaygılandırıyor. Bu güne kadar hiçbir tedbiri elden bırakmadık. Çalışmalarımızı sadece merkezde değil tüm mahallelerimizde Büyükşehir ile birlikte yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Tüm mahallelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yapılacağını hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölge Koordinatörü Yüksel Macaroğlu, “Bu gün itibari ile Bozyurt mahallemizden başlayarak dezenfekte ve ilaçlama işlemine girdik. Mahallenin ihtiyaçlarını karşıladık. Yine Bozyurt mahallemizdeki bir sokağımızda 1000 metrelik stabil bir yol çalışması devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Bozyurt Mahallesi'nde yapılan çalışmalar nedeniyle ise Bozyurt Mahallesi Muhtarı Mehmet Güler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a, Nazilli Belediyesi ve Büyükşehir ekiplerine ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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