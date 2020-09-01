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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'de 7 Eylül, etkinliklerle kutlanacak

İHA

Efeler Belediyesi, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde "Efeler Kurtuluş Etkinleri" düzenleyecek.

Efeler'de 7 Eylül, etkinliklerle kutlanacak

Efeler Belediyesi, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünde “Efeler Kurtuluş Etkinleri” düzenleyecek.
Aydın’ın Kuvayı Milliye kuvvetleri tarafından Yunan işgalinden kurtarıldığı 7 Eylül günü Efeler Belediyesi’nin düzenleyeceği “Efeler Kurtuluş Etkinleri” ile kutlanıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla organize edilen etkinliklerde fotoğraf sergisi, sokak tiyatrosu ve konser gibi kültürsanat faaliyetleri gerçekleştirilerek. Yeni Tip Koronavirüs (COVID19) nedeniyle sağlık tedbirlerine uyularak düzenlenecek etkinler 78 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik programı, Efeler Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Programa göre ilk gün saat 18.30’da Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde “Aydın İğne Oyaları ve Zeybek Fotoğrafları” sergisi ile saat 19.30’da Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyesi’nde “Kurtuluşun Adı: Efeler” isimli tiyatro gösterisi sahne alacak. Sokak etkinlikleri ile devam edecek ilk gün kutlamalarında 19.3021.00 saatleri arasında Sevgi Yolu üzerinde pantomim gösterisi, canlı heykel performansı ve sokak müziği dinletisi yapılacak. Etkinliklerin 2’nci gününde ise Kadıköy Mahallesi’nde saat 20.30’da senfonik müzik konseri verileceği açıklandı.
Aydın’ın ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtarılması için verdikleri onurlu mücadele ve kazandıkları zafer nedeniyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını minnetle andığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, “Kuvayı Milliye’nin şehri Aydın’da kurtuluş ruhunun ilk günkü heyecanla yaşanması için etkinlikler düzenliyoruz. Coşkuyla kutlayacağımız etkinliklere tüm halkımızın koronavirüs tedbirlerine uyarak katılmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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