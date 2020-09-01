Aydın’da en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı

Aydın’da, 2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre ihracat yüzde 4,2 artarken ithalat yüzde 32,7 oranında azalırken, en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Temmuz ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde genel ticaret sistemine göre 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 64 milyon 746 bin dolar, ithalat ise yüzde 32,7 azalarak 12 milyon 570 bin dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 21. il olurken ithalatta ise 32. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 69,61 oranla 45 milyon 69 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 19,12 oranla 12 milyon 377 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 11,27 oranla 7 milyon 295 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 93,75 oranla 11 milyon 784 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 3,59 oranla 451 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,65 oranla 333 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Aydın’dan, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 750 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 5 milyon 632 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 895 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

Aydın’a, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat

3 milyon 56 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 869 bin dolar ile İtalya ve 935 bin dolar ile Almanya izledi.

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