Germencik'te trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Aydın'ın Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi İzmirAydın Karayolu üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Elveren'e (72) Mehmet Ç. yönetimindeki 09 TL 388 plakalı otomobil çaptı. Elveren çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Elveren'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Elveren'in cansız bedeni Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgiki soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.