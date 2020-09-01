Didim'de kültürler arası gönül köprüsü devam ediyor

Kültürler arası diyalogları geliştirmek amacıyla Didim Belediyesi Bitlis’li öğrencileri misafir etti.

Didim Belediyesi Kültürler arası diyalogları geliştirmek ve doğu ile batı arasında gönül köprüsü oluşturmak adına geçtiğimiz aylarda Batmanlı muhtarları Didim’e misafir etmiş, kentin tarihi ve ören yerlerini, denizi ve doğasını tanıtmıştı.

Kültürler arası diyalogları geliştirmek amacıyla Didim Belediyesi şimdi de Bitlis’li öğrencileri misafir etti. Bitlis Folklör Araştırma Derneği (BİFAD) çatısı altında olan 18 öğrenci ve öğretmenleri ilçeye gelerek Didim Belediyesi’nin konuğu oldu.

DoğuBatı kardeşliğini pekiştirmek ve gönül köprüsü kurmak için Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın davetlisi olarak Didim’e gelen Bitlis’li öğrenciler ve öğretmenler Didim Belediyesi tarafından ağırlanmaya devam ediyor.

Başkan Atabay’ı ziyaret ettiler

Ülkemizin önemli turistik ilçelerinden biri olan Didim'e gezi programı kapsamında gelen Bitlis’li konuklar Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı ziyaret etti. Didim Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, Bitlis’li konukları Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu ağırladı.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi pekiştirmek amacıyla böyle bir program hazırladık, amacımız doğu batı kardeşliğini pekiştirmek, kültürler arası köprü kurmaktır” dedi.

Ziyaretin ardından Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Bitlisli konuklara, Didim Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri verirken, belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

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