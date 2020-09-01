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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de çöp toplama seferberliği büyüyor

İHA

Didim'de yaşayan bir grup genç, geçen hafta farkındalık oluşturmak ve çevre duyarlılığına önem vermek amacıyla Manastır Koy da çevre temizliği etkinliği gerçekleştirirken, gençler tarafından başlatılan çevre temizliği hareketi Didim Belediyesi'nin de destekleriyle büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Didim’de çöp toplama seferberliği büyüyor

Didim’de yaşayan bir grup genç, geçen hafta farkındalık oluşturmak ve çevre duyarlılığına önem vermek amacıyla Manastır Koy da çevre temizliği etkinliği gerçekleştirirken, gençler tarafından başlatılan çevre temizliği hareketi Didim Belediyesi’nin de destekleriyle büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
Hafta sonu Manastır Koy da yeniden çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Çevreyi temiz tutma görevinin sadece belediyelerde olmadığını gösteren gençler etkinliğe 45 kişilik kalabalık grup olarak katıldı.
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç, çöp poşeti, kalın eldiven ve sahil temizliği için gerekli tüm ekipmanlar ile gönüllü gençlere destek olurken, yaklaşık 2 saat içerisinde Manastır koyu civarında bulunan, çevre ve doğaya zarar veren 52 dev poşet çöp toparlanarak geri dönüşüme gönderildi. İlçemizde yaşayan yabancı vatandaşlar ve hayvan severlerinde katılım gösterdiği etkinliği düzenleyen gençler Didim’in tüm koyları aynı şekilde temizlenip atıklar geri dönüşüme gönderilinceye kadar etkinliklerine devam edeceklerini belirttiler.
Gençlere yapmış olduğu çevre temizliği ve farkındalık etkinliği için teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Belediye olarak gençlerimize her türlü desteği gerçekleştirdik, tüm ekipmanlarımızı bölgeye yönlendirdik, gençlerimize bu duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. Lütfen çevre temizliği konusunda daha fazla duyarlı olalım bu doğa hepimizin” ifadelerine yer verdi.

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