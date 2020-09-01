Vali Yardımcısı Günay’dan Yenipazar ziyareti

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Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Yenipazar ilçesini ziyaret etti.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın’ın Yenipazar ilçesini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Günay’a ziyaretinde Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden eşlik etti. Başkan Erden ile birlikte Aşağı Dip Gölü Doğal Yaşam Alanı, Çamlık Yel Değirmeni Terası, Donduran Kulesi ve Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Günay, Başkan Erden’den ilçede gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak ilçedeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbete eden Günay daha sonra ilçeden ayrıldı.



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