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Kaymakam Şenoğlu'ndan güvenlik güçlerine ziyaret

İHA

Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, ilçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Şenoğlu'ndan güvenlik güçlerine ziyaret

Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, ilçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz'ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne getirilmesinin ardından Açıkgöz'ün yerine Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı. Geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Şenoğlu ilçedeki kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Şenoğlu yetkilerden gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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