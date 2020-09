Başkan İnal Zabıta Haftası’nı kutladı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, belediyede görevli zabıta personelinin ‘Zabıta Haftası’nı kutladı.

Zabıta Haftası nedeniyle hazırlatılan ve üzerinde ‘Zabıta Haftanız kutlu olsun’ yazılı pasta ile personeline sürpriz yapan Başkan İnal, zabıtaların özel günlerini kutladı. Başkanlık makamında düzenlenen kutlamada konuşan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Zabıta Teşkilatı vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamasında her dönem büyük bir paya sahip olmuştur. 194’üncü yılında meşakkatli ve önemli sorumluklarını fedakarca yerine getiren zabıta personelimizin Zabıta Haftası’nı kutlamak istedik. Zabıta personelimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Mumları kadın zabıta üfledi

Kendileri için hazırlatılan pastanın mumlarını, ilçenin tek kadın zabıtası İkbal Görgülü üfledi. İlçede her zaman bir kadın zabıta eksikliği hissettiklerini kaydeden Başkan İnal, “Halkla ilişkiler kısmında kadının önemi çok fazla. Belediyemizde her zaman bir kadın zabıta eksikliği hissetmiştik. Bu eksiklik pandemi döneminde daha fazla hissedildi. Biz de İkbal kardeşimizi Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirerek eksikliğimizi giderdik. Halkımız da kardeşimizi benimsedi" dedi.

Zabıta Müdürlüğü personeli Başkan İnal’a özel günlerini unutmadığı için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

