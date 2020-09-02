Germencik’te Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde Kovid19 salgını ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Germencik’te 175 işletme denetimden geçti. Yapılan denetimler kapsamında 66 BerberKuaför, 2 Ticari TaksiMinibüs Durağı, 6 Taksi, 10 minibüs, 30 KahvehaneÇay ocağı, 50 Lokanta/Restoran, 1 Spor Merkezi, 1 Konaklama Tesisi, 3 Çay Bahçesi, 2 Dernek Lokali, 2 Nikah/Düğün Salonu, 2 İnternet kafe, olmak üzere toplam 175 işletmeumuma açık yer 6 ekipten oluşan 18 personel ile denetlendi. Denetimlerde eksikleri olan işletmelere gerekli uyarılarda bulunularak, yasal işlemler gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.