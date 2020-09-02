Nazilli’de aranan şahıslar operasyonu: 9 gözaltı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik polisin yaptığı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Silahla Tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S. S., Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R. A., Taksirle Adam Öldürme suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan Ş. M., 2818 SKM suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H. S., Yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A. K., 6136 SKM suçundan 6 ay hapis cezası bulunan B. Ş., Yağma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S. E., Hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M. K., Dolandırıcılık Suçundan 6 ay hapis cezası bulunan M. K. yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 9 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.