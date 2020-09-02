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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı

İHA

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aşure hayrı yapıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aşure hayrı yapıldı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı yapıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun talimatıyla müdürlük yemekhanesinde özel olarak yapılan aşure müdürlük personeline ikram edildi. Müdürlük personeli de Fillikçioğlu'na gerçekleştirdiği hayır için teşekkür etti.

Fillikçioğlu, "Bereket, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olan Muharrem ayımız ve Aşure Günü'nde personelimize aşure ikramı yaptık. Allah kabul etsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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